Son Dakika: Sahte içki kabusu bir türlü bitmiyor! Sivas'tan gelen acı haberle ölü sayısı 12'ye yükseldi

Sahte içki kaynaklı son ölüm haberi Sivas'tan geldi. Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Güler Kılıç (42) hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı. Son üç günde Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, İstanbul, Antalya ve Erzincan'da hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12'ye yükseldi. Yaşanan ölümler sonrası Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, kaçak alkolü içki üretim ve sevkini yaptığı değerlendirilen suç gruplarına yönelik olarak 81 ilde "Zehir" kod isimli operasyon gerçekleştirdi.

ZARA'DAN ACI HABER GELDİ

Zara ilçesinde yaşayan Şakir Deliktaş (62), 3 gün önce alkol aldıktan sonra rahatsızlandı. Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Deliktaş, tedavi altına alındı. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan Deliktaş, hastanede hayatını kaybetti. Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören Bülent Ekici (62) de dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Dün akşam ise alkol aldıktan sonra rahatsızlanarak Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Güler Kılıç, durumunun ağırlaşması ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

SİVAS'TA ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kılıç ile birlikte sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Aynı hastanede alkol zehirlenmesi şüphesiyle 6 kişinin de halen tedavi gördüğü belirtildi.

İbrahim Kaşıkçı'nın tekelden alkol aldığı görüntü.

İSTANBUL'DA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Avcılar Yeşilkent Mahallesinde İbrahim Kaşıkçı isimli vatandaş, akşam saatlerinde mahallesinde bulunan tekel bayiine giderek, 50 santilitrelik alkol şişesini 80 TL karşılığında aldı. Aldığı alkolü eve gidip içmeye başlayan Kaşıkçı, gece 02.00 sıralarında fenalaştı. Kaşıkçı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 200 şişe sahte içkinin ele geçirildiği işyerine ait güvenlik kamerası kayıtları, soruşturma dosyasına kanıt olarak eklendi.

ERZİNCAN'DA ZEHİRLENEN 4 KİŞİDEN 1'İ KURTARILAMADI

Sahte içki kaynaklı bir ölüm haberi de Erzincan'dan geldi. Kentte dün benzer şikayetlerle hastaneye kaldırılan 4 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. 72 yaşındaki Halil Başer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 kişinin tedavisi sürüyor.

ANTALYA'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLÜME TUTUKLAMA

Antalya'da 46 yaşındaki Abidin Uçurum, pazar günü bir arkadaşından satın aldığı alkolü içtikten sonra fenalaştı. Görme kaybı oluşan Uçurum, yoğun bakıma alındı. Ancak çabalar sonuç vermedi. Uçurum'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı.

Abidin Uçurum.

EN BÜYÜK CAN KAYBI KAHRAMANMARAŞ'TAN

4 kişiyle en çok can kaybının olduğu Kahramanmaraş'ta da 5 kişi yoğun bakımda, hayati tehlikeleri sürüyor.

YALOVA'DA İKİ ARKADAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Yalova'da hayatını kaydeden Ekrem Tekir ve arkadaşı Mehmet Yazgan'ın içkiyi kendilerinin yaptığı belirlendi. İki arkadaşın içki yapımında kullanılan alkolü internetten sipariş vererek İstanbul'dan aldıkları tespit edildi.

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