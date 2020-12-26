Son dakika! Şişli'de dükkana dalan araç dehşeti yaşattı...O anlar kamerada
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Son dakika! Şişli'de dükkana dalan araç dehşeti yaşattı...O anlar kamerada

26.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:50

Son dakika haberlerine göre Şişli'de dükkana dalan araç dehşeti yaşattı.

Şişli'de dükkana dalan araç dehşeti yaşattı...O anlar kamerada

Araba dükkana girdi: 1 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Şişli'de geçtiğimiz günlerde yaşanan dehşet kaza anları kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul Şişli'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak durdu. Bir süre sonra kaldırımdan yola çıkmak için hamle yapan sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobil, bu sefer karşı kaldırımı aşarak iş yerine girdi. Otomobili son anda fark ederek kaçan iş yeri sahibi hafif şekilde yaralandı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Şişli Feriköy Baruthane Caddesinde geçtiğimiz Çarşamba saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç sürücüsü Gizem Atam, kiralık olduğu öğrenilen 34 RH 9520 plakalı otomobille, ara sokaktan caddeye yöneldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı. Panikleyen sürücü ardından fren yerine gaza bastı. Caddeye dönmek isteyen sürücü bu kez de kaldırımda park halinde duran bir motosiklete çarpıp bir dükkana daldı.

Bu sırada içeride oturan iş yeri sahibi Ahmet Öztürk, otomobili son anda fark ederek kaçtı ve olayda hafif şekilde yaralandı.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan o görüntülerde ara sokaktan çıkan kadın sürücünün kaldırıma çıkarak ağacı devirdiği ve iş yerine girdiği görülüyor. Büyük panik yaşayan sürücü bir süre aracından çıkamıyor. İş yeri sahibi ise üstüne doğru gelen aracı görünce kendini son anda kurtarıyor.

"Bir anda çok süratli şekilde geldi"

Kaza sırasında iş yerinde bulunan Ahmet Öztürk, "Bir anda çok süratli bir şekilde bir araba önce karşı kaldırıma ardından karşı kaldırımdan dükkanıma ve kendime ait olan motosiklete çarptı. Böyle bir kaza meydana geldi. Allah'tan içeride müşteri yoktu. Çok hızlı geldi ve olay bir anda gerçekleşti. Tezgah ile rafların arasına ayağım sıkıştı" dedi.

Son dakika! Şişli'de dükkana dalan araç dehşeti yaşattı...O anlar kamerada
Son dakika! Şişli'de dükkana dalan araç dehşeti yaşattı...O anlar kamerada
Son dakika! Şişli'de dükkana dalan araç dehşeti yaşattı...O anlar kamerada
Son dakika! Şişli'de dükkana dalan araç dehşeti yaşattı...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE BABA

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