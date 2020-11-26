Son Dakika! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz terör operasyonunda gözaltına alındı
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Son Dakika! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz terör operasyonunda gözaltına alındı

26.11.2020 09:51 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:33
Son Dakika! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz terör operasyonunda gözaltına alındı

Son dakika! İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerin önüne geçilmesine yönelik olarak 25 örgüt üyesinin yakalanması için gece saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatmıştı.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında operasyona ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Örgütün yurt genelindeki yapılanmaları bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirdiği sözde KCK/TM içinde yer alan Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (MATUHAY-DER) ve Cezaevi Dış Koordinasyon yapılanmasında sözde kadro düzeyinde faaliyet gösteren 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 19 kişi yakalandı.

ÖRGÜT DÖKÜMANLARI ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan örgüt üyelerinden bazılarının 2015 yılı Aralık ayında kırsaldan Diyarbakır'ın Sur, Mardin'in Nusaybin ve Şırnak'ın Cizre ilçeleri başta olmak üzere doğu illerine sızan bölücü terör örgütü üyeleriyle ortak hareket ederek 'hendek' ve 'barikat' eylemlerine katıldıkları da iddia edildi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 102 fişek ile çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve örgüte ait bez parçaları ele geçirildi.

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Son Dakika! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz terör operasyonunda gözaltına alındı
Cihan Yavuz

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMICISI CİHAN YAVUZ DA GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonlar kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan hakkında gözaltı kararı olan 6 kişi daha aranıyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Yorumları (5)
MEHMET: Anlayamadığım bir olay var. Bunlar nasıl dernek kurmuş? Kim izin vermiş? Bunların dernek ve vakıfları yıllardır devletten ödenek te alıyordur şimdi. Ülkedeki vakıf, dernek ve cemaatler teftiş altına alınmalı. Kimse bunlara dikkat etmiyor.
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LOYLOYLOYLOY: amaç gündem değiştirmek pek inanmayın
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HAYDİİ: Yani teröristliğiniz sırf gündem değişmesin diye yanınıza kar kalsın öylemi ?
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