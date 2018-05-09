Şırnak'ta Sele Kapılan 2 Çocuk Boğularak Can Verdi

Şırnak'ın Kumçatı Beldesi Beldesi'nde, Besta Sor Deresi'nden karşıya geçmeye çalışan 15-16 yaşlarındaki iki çoban, yağışlardan dolayı su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kayboldu.

Arama çalışmalarının ardından talihsiz iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı.

EKİPLER HEMEN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Kumçatı beldesinde yaşayan ve henüz isimleri öğrenilemeyen 15-16 yaşlarındaki iki çoban, bugün sabah saatlerinde Besta Sor Deresi'nden geçmeye çalışırken, suya kapıldı. Aşırı yağış nedeniyle suyun yükseldiği derede kaybolan çocukların bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AŞIRI YAĞIŞ EKİPLERİ ZORLUYOR

Olay yerine ulaşan AFAD ekiplerinin çalışmaları, su seviyesinin yükselmesi ve aşırı yağış nedeniyle güçlükle yapıldı. Kısa bir süre sonra talihsiz çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı.