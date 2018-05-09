Şırnak'ta Sele Kapılan 2 Çocuk Boğularak Can Verdi
Yoğun yağışın ardından Şırnak'ta sel felaketi meydana geldi. Akıntıya kapılan 2 çocuk boğularak can verdi.
Şırnak'ın Kumçatı Beldesi Beldesi'nde, Besta Sor Deresi'nden karşıya geçmeye çalışan 15-16 yaşlarındaki iki çoban, yağışlardan dolayı su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kayboldu.
Arama çalışmalarının ardından talihsiz iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı.
EKİPLER HEMEN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI
Kumçatı beldesinde yaşayan ve henüz isimleri öğrenilemeyen 15-16 yaşlarındaki iki çoban, bugün sabah saatlerinde Besta Sor Deresi'nden geçmeye çalışırken, suya kapıldı. Aşırı yağış nedeniyle suyun yükseldiği derede kaybolan çocukların bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AŞIRI YAĞIŞ EKİPLERİ ZORLUYOR
Olay yerine ulaşan AFAD ekiplerinin çalışmaları, su seviyesinin yükselmesi ve aşırı yağış nedeniyle güçlükle yapıldı. Kısa bir süre sonra talihsiz çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı.
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GİTTİ HDPNİN 2 OYUN BİR ÜZÜLDÜMKİ BİR BİLSENİZCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH RAHMET EYLESİN AİLESİNE SEVENLERİNE VEDE ŞIRNAKLI KARDEŞLERİMZİN BAŞI SAĞ OLSUN. GERİ RABBİM BÖYLE FELAKETLER BİR DAHA GÖSTERMESİN. HEPİNİZE ŞİMDİDEN HAYIRLI RAMAZANLAR DİLİYORUM.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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allah ramet eylesin aylelerin e sabır versin şırnakda bizim nazillide bizim doğal afet bu alanda verende allah neylerse güzel eyler rabbimCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BU TERÖR ÖRGÜTÜ 40 SENEDİR MİLLETİN KİMYASINI BOZMUŞTUR BU BİR GERÇEKTİR KÖTÜ YORUMLARI ONA YORUYORUM GEÇMİŞ OLSUN DİYORUMCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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tamamCevap Yaz 1 Yayından Kaldır