Son Dakika | Sinop'ta selin izleri siliniyor (4)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Sinop'ta selin izleri siliniyor (4)

Son Dakika | Sinop'ta selin izleri siliniyor (4)
Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre YARDIM SIRASINDA SARSINTI OLUŞAN KÖPRÜ BOŞALTILDISinop Ayancık'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel felaketinin ardından ilçede bulunan 2 köprü, hasar gördü.

YARDIM SIRASINDA SARSINTI OLUŞAN KÖPRÜ BOŞALTILDI

Sinop Ayancık'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği, altyapı ve üstyapıda hasarların oluştuğu sel felaketinin ardından ilçede bulunan 2 köprü, hasar gördü. İlçenin iki yakasına ulaşımın sağlandığı hasarlı köprünün üzerinde erzak yardımları için yaklaşık 200 metrelik insan zinciri oluşturuldu. Köprü üzerinde su ve yiyecek yardımları elden ele uzatılarak, halka ulaştırıldı. Yardım yapıldığı sırada kısa süreli sarsıntı meydana gelince köprü, hemen boşaltıldı. Köprü, daha sonra kontrollü olarak tekrar yaya trafiğine açıldı.


Son Dakika | Sinop'ta selin izleri siliniyor (4)
Son Dakika | Sinop'ta selin izleri siliniyor (4)
Son Dakika | Sinop'ta selin izleri siliniyor (4)
Son Dakika | Sinop'ta selin izleri siliniyor (4)
Son Dakika | Sinop'ta selin izleri siliniyor (4)
Son Dakika | Sinop'ta selin izleri siliniyor (4)
Son Dakika | Sinop'ta selin izleri siliniyor (4)
Son Dakika | Sinop'ta selin izleri siliniyor (4)
Son Dakika | Sinop'ta selin izleri siliniyor (4)
Son Dakika | Sinop'ta selin izleri siliniyor (4)
Son Dakika | Sinop'ta selin izleri siliniyor (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara

Ayancık'ta sel apartman girişlerini kapattı! Binanın 1. katlarına kalastan geçitlerle ulaşılıyor
Ayancık'ta sel apartman girişlerini kapattı! Binanın 1. katlarına kalastan geçitlerle ulaşılıyor
Sinop'ta selin iş makinesini saniyeler içinde önüne katması kamerayla kaydedildi
Sinop'ta selin iş makinesini saniyeler içinde önüne katması kamerayla kaydedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Yusuf Güney Demet Akalın Murat Dalkılıç Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Lionel Messi Rachid Ghezzal Taylan Antalyalı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Sinop'ta selin izleri siliniyor (4) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 16:27:42. #1.14#

title