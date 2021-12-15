Son dakika! Sınıf öğretmeni 9 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltında

İLKADIM, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da 9 öğrencisini taciz ettiği öne sürülen sınıf öğretmeni Y.Ö. gözaltına alındı. Y.Ö. idari soruşturma kapsamında açığa alınırken, okulun önünde toplanan veliler, olaya tepki gösterdi.

İlkadım ilçesindeki Kazım Orbay İlkokulu'na geçen yıl atanan sınıf öğretmeni Y.Ö., 9 öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Olayın ardından veliler, okulun önünde toplandı. Tepki gösteren velileri, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bahsi geçen öğretmenle ilgili adli ve idari soruşturma açılmış ve öğretmen açığa alınmış olup konu valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.