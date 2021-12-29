Son dakika haberleri | Şili'de orman yangınları kontrol altına alınamıyor

Şili Hükümeti, başkent Santiago'nun güneyindeki Nuble bölgesinde meydana gelen büyük orman yangınının ardından bölgede acil durum alarmı verdi.

Güney Amerika ülkesi olan Şili'de orman yangınları devam ediyor. Son olarak Santiago bölgesinde çıkan yangının ardından yetkililerden açıklama geldi. Ülkede çıkan 179 yangın sonucunda 200 bin hektarlık alanın kül olduğunu belirten yetkililer, dün yapılan toplantının ardından ülkede acil durum alarmı verildiğini açıkladı.

Şili Tarım Bakanı Maria Emilia Undurraga, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, acil durum komitesiyle görüşmeleri üzerine, 2 binden fazla ormanlık alanın yandığını belirtirken ülkede acil durum ilan edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Şili'de geçtiğimiz haftalarda Chiloe Adası'nda çıkan yangın sonucunda da 120'den fazla ev kullanılamaz hale gelmiş ve 500 kişi oturdukları evlerinden tahliye edilmişti.

(İHA)