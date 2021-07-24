Son Dakika: Şile'de dalgalara kapılarak kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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Son Dakika: Şile'de dalgalara kapılarak kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: İstanbul Şile'de denizde kaybolan 5 kişiden sonuncusu olan Ömer Hadi Can'ın cansız bedenine ulaşıldı. Can'ın cenazesi sabah saatlerinde Ocaklı Ada olarak bilinen Şile Kalesi yakınlarında kıyıya vurmuş olarak bulundu.

Önceki gün Şile'de denize giren 5 kişi, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Şile Kaymakamlığı, kaybolan kişilerden birinin kurtarıldığını duyurdu. Diğer 3 kişinin ise aramalar sonucu cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan kişilerden Ömer Hadi Can için ise aramalar devam etti.

SABAH SAATLERİNDE BULUNDU

Dün akşam saatlerine kadar aramalarını sürdüren ekipler, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi. Bu sabah erken saatlerde arama çalışmalarına tekrar başlayan ekipler, Ocaklı Ada olarak bilinen Şile Kalesi yakınlarında Ömer Hadi Can'ın cansız bedenine ulaştı. Can'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Şile Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

DÜN BULUNAN GENCİN AİLESİ GÖZYAŞLARINI BOĞULMUŞTU

Dün, 18 yaşlarındaki Bedirhan Menge'nin de cansız bedenine ulaşılmıştı. Acı haberi alan gencin ailesi ve yakınları sinir krizi geçirmişti.

Son Dakika: Şile'de dalgalara kapılarak kaybolan son kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Şile'de denizde kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
Şile'de denizde kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde denize girmek yasaklandı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde denize girmek yasaklandı
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
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