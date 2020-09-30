Son dakika... Silahla yaralamaya 5 gözaltı
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Son dakika... Silahla yaralamaya 5 gözaltı

30.09.2020 16:09 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:13
Son dakika... Silahla yaralamaya 5 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayıp darp edilen S.C.(25) dizinden tabancayla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan S.C. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayda silah kullandığı ileri sürülen R.S. ve darp olayına karışan M.B., S.B., K.B. ve A.U.H.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanan 5 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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