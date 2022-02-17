Son Dakika | SILA'YI, ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMEYİNCE ÖLDÜRMÜŞ

GİRESUN (DHA) - Giresun'da Hüseyin Can Gökçek tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Sıla Şentürk için Yalı Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede baba Bekir Şentürk, taziyeleri kabul ederken anne Asiye Şentürk de kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeye Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, Şentürk ailesi yakınları, Sıla'nın yakın arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı.

MÜFTÜ TOPCAN: SİLKELENMEMİZİN ZAMANI ARTIK GELMİŞTİR

Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Ramazan Topcan, kadın ve çocuklara yönelik şiddet, kadın cinayetleri ve çocuk yaşta evliliklerin son bulması gerektiğini belirterek, toplumun artık silkelenmesi gerektiğini söyledi. Topcan, 'Günahı olmayan günahsız yavrularımıza mutlu bir dünya bırakmak zorundayız. Davranışlarımızla örnek olalım. Başımız önümüze eğildi; televizyon ekranlarında kadınlara yönelik şiddet, çocuk istismarı, çocuk gelinler, artık başımızı eğmiştir. Silkelenmemizin zamanı artık gelmiştir. Olayın üzerine sükünet ve sabırla yürüyelim. Sabır hazinesinden istifade ederek, olayları yorumlamak zorundayız' dedi.

VALİ ÜNLÜ: DERS ÇIKARMALIYIZ

Giresun Valisi Enver Ünlü de cenaze sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzüntülü olduklarını belirterek, Şentürk ailesine taziyelerini iletti. 'O artık 84 milyonun kızı' diyen ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Vali Ünlü, yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini de ifade etti.

Sıla Şentürk'ün cenazesi öğle vakti kılınan namazı ve duaların ardından gözyaşları arasında aile kabristanlığında toprağa verildi.