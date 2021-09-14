Son dakika: Siirt'te kalp damarları tıkalı iki hasta başarılı operasyonla sağlığına kavuştu

Siirt'te kalp damarları tam tıkalı iki hasta, başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

60 yaşındaki İrfan Aydın ve 56 yaşındaki Mehmet Soğunç farklı günlerde şiddetli göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Kalp damar yapılarının tam tıkalı olduğu tespit edilen iki hasta birer saat arayla ameliyata alındı.

Ameliyata giren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Tugay Yumuk, gazetecilere, damarın açılmasına yönelik yaptığı işlem sonucu her iki hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Bu operasyonların genellikle il dışındaki sağlık kuruluşlarında yapıldığını dile getiren Yumuk şunları kaydetti:

"Kardiyoloji polikliniğine gelen hastalarımız anjiyografi ünitesinde yapılan tetkiklerde damar yapılarının tam tıkalı olduğunu tespit ettik. Bir hastanın tıkalı olan damarı, kalbinin yüzde 60 ila 70'ini beslemekteydi. Diğer hastanın ise damarı daha küçük bir alanı besliyordu. Hastalara gerekli açıklamalar ve riskler anlatıldıktan sonra açık kalp ameliyatı eş değeri işlem uyguladık. Talebimiz üzerine ameliyata girmek üzere ilimize gelen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsünden Doç. Dr. Cüneyt Koçaş ile Uzman Dr. Doğaç Okşen ve anjiyografi ekibiyle 3 saat süren operasyonla her iki hastanın da damarları açıldı."