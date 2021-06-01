Son dakika: Siirt'te eski uzman çavuşun cinsel saldırı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi
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Son dakika: Siirt'te eski uzman çavuşun cinsel saldırı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi

Son dakika: Siirt'te eski uzman çavuşun cinsel saldırı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına devam edildi.

Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılanmasına devam edildi.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya tutuksuz sanık Orhan ve avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

Maktul İpek Er'in annesi ve babası ile avukatları salonda hazır bulundu. Sanık Orhan, "susma" hakkını kullanacağını belirterek, savunma yapmadı.

Mahkeme heyeti, maktulün avukatlarının Orhan'ın tutuklu yargılanmasına yönelik talebini reddederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Eylül'e erteledi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına 7 Temmuz 2020'de müracaat eden 18 yaşındaki İpek Er, daha önce sosyal medyada tanışıp, arkadaşlık yaptığı Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

16 Temmuz 2020'de intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Er'in 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Orhan, 19 Temmuz 2020'de tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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