Son Dakika: SGK kayıtlı tüm çalışanlara Kovid-19 aşı randevusu yarın açılıyor
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Son Dakika: SGK kayıtlı tüm çalışanlara Kovid-19 aşı randevusu yarın açılıyor

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Son dakika: Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama programına tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca, SGK kayıtlı tüm çalışanların yarından itibaren aşı randevusu alabileceğini açıkladı.

Koronavirüsle mücadelede çok önemli bir yer tutan aşılama Türkiye'de tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama takviminde yeni bir müjdeyi daha verdi.

İŞÇİ VE MEMURLAR KAPSAMA ALINDI

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İşçi ve memurların için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: SGK kayıtlı tüm çalışanlara Kovid-19 aşı randevusu yarın açılıyor

BUGÜN AŞILAMADA REKOR KIRILDI

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı. Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 19.30 itibarıyla toplam 34 milyon 493 bin 508 oldu.

İKİNCİ DOZ AŞI, 13 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Haziran saat 19.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 735 bin 173, ikinci doz aşı 13 milyon 766 bin 415 oldu.

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Son Dakika: SGK kayıtlı tüm çalışanlara Kovid-19 aşı randevusu yarın açılıyor
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