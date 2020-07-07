Son Dakika: Seyir halindeki kamyonet alev aldı
Son dakika habere göre Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev aldı.
07.07.2020 16:41 | Son Güncelleme: 07.07.2020 17:27
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev aldı.
Alınan bilgilere göre, Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyü yolunda Şenol Yılmaz yönetimindeki 34 CVH 259 plakalı kamyonet alev aldı. Kamyonetinin alev aldığını gören sürücü Şenol Yılmaz kendini araçtan atarak kurtarırken durumu Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından söndürülen kamyonet kullanılamaz hale geldi. - NEVŞEHİR
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA