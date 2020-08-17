Son dakika! Seydişehir'de Kuğulu Parkta yangın paniği Gelen son dakika haberine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan Kuğulu Park mesire alanındaki ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan Kuğulu Park mesire alanındaki ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, akşam saatlerinde Kuğulu Park girişinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve Orman İşletmesine ait yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA Kaynak: İHA