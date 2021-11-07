Son dakika... 'Sevgilimi öldürdüm, polisi arayın' deyip intihara kalkıştı, kurtarılamadı (2)
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre CENAZE TESLİM EDİLDİAntalya'da Sadullah Gültürk'ün tabancayla sırtından vurup öldürdüğü Ayşegül Sert'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından, bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından alındı.
ANTALYA (DHA) - CENAZE TESLİM EDİLDİ
Antalya'da Sadullah Gültürk'ün tabancayla sırtından vurup öldürdüğü Ayşegül Sert'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından, bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından alındı.