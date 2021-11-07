Son dakika... 'Sevgilimi öldürdüm, polisi arayın' deyip intihara kalkıştı, kurtarılamadı (2) - Haberler
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Son dakika... 'Sevgilimi öldürdüm, polisi arayın' deyip intihara kalkıştı, kurtarılamadı (2)

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
Son dakika... 'Sevgilimi öldürdüm, polisi arayın' deyip intihara kalkıştı, kurtarılamadı (2)

Edinilen son dakika haberine göre CENAZE TESLİM EDİLDİAntalya'da Sadullah Gültürk'ün tabancayla sırtından vurup öldürdüğü Ayşegül Sert'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından, bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından alındı.

ANTALYA (DHA) - CENAZE TESLİM EDİLDİ

Antalya'da Sadullah Gültürk'ün tabancayla sırtından vurup öldürdüğü Ayşegül Sert'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından, bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından alındı.


Son dakika... 'Sevgilimi öldürdüm, polisi arayın' deyip intihara kalkıştı, kurtarılamadı (2)

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
Antalya'da tartıştığı kadını öldüren kişi intihara teşebbüs etti

Antalya'da tartıştığı kadını öldüren kişi intihara teşebbüs etti
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