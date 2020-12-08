Son dakika: Ses hızını aşan ilk insan Charles Yeager öldü
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Son dakika: Ses hızını aşan ilk insan Charles Yeager öldü

08.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:26
Son dakika: Ses hızını aşan ilk insan Charles Yeager öldü

Son dakika haberi... Test uçağıyla ses hızını aşan ilk insan olan Amerikalı emekli pilot Charles "Chuck" Yeager hayatını kaybetti.

Test uçağıyla ses hızını aşan ilk insan olan Amerikalı emekli pilot Charles "Chuck" Yeager hayatını kaybetti.

Eşi Victoria Yeager, Twitter hesabında, Charles Yeager'ın 97 yaşında hayata veda ettiği, onun ardında bıraktığı "güç, macera ve vatanseverlik mirasının" sonsuza kadar hatırlanacağı paylaşımını yaptı.

ABD Hava Kuvvetlerinden tuğgeneral olarak emekli olan Yeager, 14 Ekim 1947'de 24 yaşındayken Bell X-1 uçağını test ederken ses hızını aşmıştı.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) yöneticisi Jim Bridenstine, Yeager'ın ölümünü "ABD'nin büyük kaybı" olarak nitelendirdi.

Bridenstine, Yeager'ın öncü ve yenilikçi ruhunun, ABD'nin havadaki kabiliyetlerini ilerlettiğini, ulusu jet ve uzay çağına taşıdığını söyledi.

Batı Virginia'nın küçük bir kasabasında dünyaya gelen Yeager, 60 yılı aşkın süre pilotluk yapmış, 2002 yılında 79 yaşındayken X-15 uçağıyla saatte yaklaşık 1609 kilometre hıza çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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