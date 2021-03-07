Son dakika: SEMARKAND - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: SEMARKAND - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da

07.03.2021 19:54 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:59

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretlerinden görüntüler SEMARKAND - Özbekistan'ın Semerkand kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile birlikte Özbekistan Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kabrini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretlerinden görüntüler SEMARKAND - Özbekistan'ın Semerkand kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile birlikte Özbekistan Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kabrini ziyaret etti.

Son dakika: SEMARKAND - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da
Son dakika: SEMARKAND - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da
Son dakika: SEMARKAND - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da
Son dakika: SEMARKAND - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Nikol Paşinyan Süleyman Soylu
Magazin Lady Gaga Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Esra Dermancıoğlu
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Halis Özkahya Mustafa Yumlu Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: SEMARKAND - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 19:59:30. #1.15#
title