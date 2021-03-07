Son dakika: SEMARKAND - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da
07.03.2021 19:54 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:59
Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretlerinden görüntüler SEMARKAND - Özbekistan'ın Semerkand kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile birlikte Özbekistan Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kabrini ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretlerinden görüntüler SEMARKAND - Özbekistan'ın Semerkand kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile birlikte Özbekistan Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kabrini ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı