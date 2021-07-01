Son dakika! Selüloz İş Sendikası Başkanı Kabuk oldu
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Son dakika! Selüloz İş Sendikası Başkanı Kabuk oldu

Son dakika! Selüloz İş Sendikası Başkanı Kabuk oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Selüloz İş Sendikası 10.Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Selüloz İş Sendikası 10.Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.

Seka Sosyal Tesislerde gerçekleşen genel kurulda Bayram Kabuk yeni başkan seçildi. Divan Başkanlığını Selüloz İş Genel Başkanı Aydın Parlakkılıç'ın yaptığı kongreye, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yakup Yılmaz, Selüloz Çaycuma Şubesi önceki başkanları, çeşitli illerden sendika temsilcileri ve çok sayıda üye katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından faaliyet raporları okunarak 10.Olağan Genel Kurul toplantısında mevcut başkan Hakan Cura ile Bayram Kabuk aday oldu. Yapılan oylama sonrası Bayram Kabuk başkan oldu. Çaycuma Selüloz İş Sendikası yeni Başkanı Bayram Kabuk'un yönetimi şu isimlerden oluştu; Şube Başkan Vekili, Tis ve Mali İşler Sorumlusu Fatih Özyurt, Şube Başkan Vekili Eğitim ve Teşkilat Sorumlusu Özcan Demir. Denetim Kurulu; Onur Kılıç, Hüseyin Olcay Özdemir, Akın Akyüz. Disiplin Kurulu, Hakan İnam, Veli Koçoğlu, Bülent Gündaş. - ZONGULDAK

Son dakika! Selüloz İş Sendikası Başkanı Kabuk oldu
Son dakika! Selüloz İş Sendikası Başkanı Kabuk oldu
Son dakika! Selüloz İş Sendikası Başkanı Kabuk oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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