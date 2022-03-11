Son dakika: Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Gelibolu'ya ulaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Gelibolu'ya ulaştı

AA - Doğan Zelova - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Gelibolu'ya ulaştı

Son dakika haber... Şehitlerin anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Gelibolu ilçesine geldi.

ÇANAKKALE (AA) - Şehitlerin anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Gelibolu ilçesine geldi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için 2 Mart'ta İstanbul'dan yola çıkan Gümüş, 247 kilometre yol kat etti.

Türk bayrağıyla yürüyen Gümüş, 9 gün süren yolculuğun ardından Gelibolu'ya ulaştı.

Saffet Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılki yürüyüşüne "Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü" adını koyduğunu söyledi.

Bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiği yürüyüşünde elindeki Türk bayrağını hiç bırakmadığını ifade eden Gümüş, Eceabat'a doğru yola devam edeceğini dile getirdi.

Gümüş, Gelibolu'daki Türk bayrakları ile donatılan "Bayraklı Baba" türbesini de ziyaret etti.

Son dakika: Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Gelibolu'ya ulaştı

Son dakika: Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Gelibolu'ya ulaştı

Son dakika: Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Gelibolu'ya ulaştı

Son dakika: Şehitler için İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen kişi Gelibolu'ya ulaştı

AA / Doğan Zelova - Güncel

Çanakkale, İstanbul, Tokat, Gümüş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title