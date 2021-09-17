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Son dakika: Şehit Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay Kütüphanesi açılışı

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Son dakika: Şehit Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay Kütüphanesi açılışı

Son dakika gündem haberi... İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel adına Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Boğaziçi Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde (ÇPAL) kütüphane açılışı yapıldı.

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel adına Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Boğaziçi Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde (ÇPAL) kütüphane açılışı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı sırasında 28 Şubat 2020'de şehit düşen Piyade Onbaşı Veysel Günay'ın eşi Seyhan Günay tarafından Boğaziçi Mahallesindeki Boğaziçi Atatürk ÇPAL'de kütüphane oluşturuldu.

Hazırlıkları tamamlanan kütüphane açılışına, şehidin eşi ve yakınları yanı sıra, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce ve okul idarecileri katıldı.

Kütüphane açılış kurdelesini, şehidin eşi Seyhan, annesi Ayfer ve babası Genco Günay birlikte kesti.

Programdan sonra şehidin annesi, babası ve eşi, Kaymakam Anteplioğlu ile birlikte protokol şehidin mezarını ziyaret ederek dua etti.

Son dakika: Şehit Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay Kütüphanesi açılışı

Son dakika: Şehit Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay Kütüphanesi açılışı

Son dakika: Şehit Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay Kütüphanesi açılışı

Son dakika: Şehit Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay Kütüphanesi açılışı

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: Şehit Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay Kütüphanesi açılışı - Haberler
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