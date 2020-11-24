Son dakika haber | Şehit olan öğretmenlerin portresini çizen polis, Öğretmenler Günü'nde ailelerine hediye etti
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Son dakika haber | Şehit olan öğretmenlerin portresini çizen polis, Öğretmenler Günü'nde ailelerine hediye etti

24.11.2020 12:35 | Son Güncelleme: 24.11.2020 13:49

Bir son dakika haberine göre Şehit olan öğretmenlerin portresini çizen polis, Öğretmenler Günü'nde ailelerine hediye etti Samsun'da görev yapan polis memuru yaptığı karakalem portre çalışmaları ile şehit olan öğretmenleri çizdi.

Şehit olan öğretmenlerin portresini çizen polis, Öğretmenler Günü'nde ailelerine hediye etti

SAMSUN - Samsun'da görev yapan polis memuru yaptığı karakalem portre çalışmaları ile şehit olan öğretmenleri çizdi. Öğretmenler Günü'nde, çizdiği portreleri şehit ailelerine hediye eden polis memuru bu davranışıyla herkesin takdirini topladı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Hür Erdoğan'ın çizdiği karakalem çalışmaları şehit ailelerine teslim edildi. Şehit Öğretmenler Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın'ın karakalemle portelerini çizerek ailelilerine hediye eden Polis Memuru Hür Erdoğan, acılı ailelere moral verdi. Aynı zamanda Samsunlu Şehit Atakan Arslan'ın karakalem portesini çizerek öğretmen olan eşine hediye edilmesi duygulandırdı. Yaptığı bu davranışla örnek olan Hür Erdoğan, 25 yıldır polislik mesleğini icra ediyor.

Portreyi teslim alan Aybüke Yalçın'ın Annesi Zehra Yalçın ise, "Çok güzel olmuş. Hemen hemen aynısını çizmiş. Ellerine, yüreğine sağlık. Çok sevindim" dedi.

Son dakika haber | Şehit olan öğretmenlerin portresini çizen polis, Öğretmenler Günü'nde ailelerine hediye etti
Son dakika haber | Şehit olan öğretmenlerin portresini çizen polis, Öğretmenler Günü'nde ailelerine hediye etti
Son dakika haber | Şehit olan öğretmenlerin portresini çizen polis, Öğretmenler Günü'nde ailelerine hediye etti
Son dakika haber | Şehit olan öğretmenlerin portresini çizen polis, Öğretmenler Günü'nde ailelerine hediye etti
Son dakika haber | Şehit olan öğretmenlerin portresini çizen polis, Öğretmenler Günü'nde ailelerine hediye etti
Son dakika haber | Şehit olan öğretmenlerin portresini çizen polis, Öğretmenler Günü'nde ailelerine hediye etti
Son dakika haber | Şehit olan öğretmenlerin portresini çizen polis, Öğretmenler Günü'nde ailelerine hediye etti
Son dakika haber | Şehit olan öğretmenlerin portresini çizen polis, Öğretmenler Günü'nde ailelerine hediye etti
Son dakika haber | Şehit olan öğretmenlerin portresini çizen polis, Öğretmenler Günü'nde ailelerine hediye etti
Son dakika haber | Şehit olan öğretmenlerin portresini çizen polis, Öğretmenler Günü'nde ailelerine hediye etti
Son dakika haber | Şehit olan öğretmenlerin portresini çizen polis, Öğretmenler Günü'nde ailelerine hediye etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL

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