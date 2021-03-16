Son dakika haberleri... Şehit mezarında duygulandıran doğum günü mesajı: "Seni çok seviyorum koca çınarım"
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Son dakika haberleri... Şehit mezarında duygulandıran doğum günü mesajı: "Seni çok seviyorum koca çınarım"

16.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:26
Son dakika haberleri... Şehit mezarında duygulandıran doğum günü mesajı:

Son dakika haberi: Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2007 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Çorumlu şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca'nın kızı babasının doğum gününü kabri başında kutladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2007 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Çorumlu şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca'nın kızı babasının doğum gününü kabri başında kutladı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliği ziyaret edenler şehit mezarına bırakılan duygulandıran bir notla karşılaştı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2007 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca'nın mezarına kızı tarafından bırakıldığı öğrenilen çiçek ve not görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

"Doğum günün kutlu olsun mavişim" cümleleri ile başlayan notta "Her günün kutlu, mutlu olsun. İyi ki doğmuş iyi ki babam olmuşsun. Seninle ve senin gibi ölümsüz bir adamın kızı olmakla gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum koca çınarım" ifadelerine yer verildi.

"HEP ASKER OLMAK İSTEDİM"

Şark görevini tamamlamasına 15 gün kala, 30 yaşında Şehit düşen Uzman Çavuş Muzaffer Karaca'nın kızı Bengisu Nisa Karaca, babasının doğum gününü her yıl kabri başında kutladığını belirtti. Nisa Karaca "Babam herkes tarafından sevilen bir isimdi. Görev yaptığı her yerde sokakta ihtiyacı olan kimi görse eve davet ederdi. Yardım etmeyi çok severdi. Sevecen bir insandı. Görevinin bitmesine birkaç saat kale 29 Temmuz'da şehit düştü. 9 Temmuz'da da annemle babamın evlilik yıl dönümleriydi. Ben o yıl 6 buçuk yaşındaydım. Babamın cenazesine katılan binlerce insan olduğunu hatırlıyorum. O günü asla unutamıyorum. ve babam gibi hep asker olmak istedim" dedi.

Şu an Ankara'da okuduğunu kaydeden Nisa, "Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Savcı olmak istiyorum ama hayatımın bir döneminde muhakkak askeriye içinde bulunmak istiyorum.Yıl içerisinde defalarca babamı kabri başında ziyaret ederim. Babamın doğum günü olan 10 Mart'ta kabrine gider doğum gününü orada kutlarım. Okulum nedeniyle şehir dışındaysam bir buket çiçekle notumu bıraktırırım. Babamın şehadet haberini alan 'emanetini gururla taşıyacağım' diyen annemin hakkını asla ödeyemem. Beni özenle büyüttü. Fedakarlık yaptı, yapmaya da devam ediyor. Babaannem, anneannem, halam, dedelerim herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İlkay Sever - İsmail Kabakdere/İHA)

Son dakika haberleri... Şehit mezarında duygulandıran doğum günü mesajı: 'Seni çok seviyorum koca çınarım'
Son dakika haberleri... Şehit mezarında duygulandıran doğum günü mesajı: 'Seni çok seviyorum koca çınarım'
Son dakika haberleri... Şehit mezarında duygulandıran doğum günü mesajı: 'Seni çok seviyorum koca çınarım'
Son dakika haberleri... Şehit mezarında duygulandıran doğum günü mesajı: 'Seni çok seviyorum koca çınarım'
Son dakika haberleri... Şehit mezarında duygulandıran doğum günü mesajı: 'Seni çok seviyorum koca çınarım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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