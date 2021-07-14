Son dakika haber | Şehit Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi
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Son dakika haber | Şehit Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi

Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in cenazesi askeri uçak ile İstanbul'a getirildi.

HAKKARİ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in cenazesi askeri uçak ile İstanbul'a getirildi. 

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için görev yaptığı Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi. Şehit Müdür Yardımcısı Cevher'in Türk bayrağına sarılı cenazesi Fatih Kışlası'ndan helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'na götürülerek burada da tören düzenlendi. Törende duaların okunması ile Şehit İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında uçağa bırakıldı. Şehit Müdür Yardımcısı Cevher'in naaşının bulunduğu uçak, sabahın erken saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanına iniş yaptı. Cevher'in naaşı ambulansa konularak Atatürk Havalimanı Askeri Bölümden çıkarılıp Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı morguna kaldırıldı. 


- İstanbul
Son dakika haber | Şehit Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi
Son dakika haber | Şehit Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi
Son dakika haber | Şehit Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi
Son dakika haber | Şehit Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi
Son dakika haber | Şehit Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi
Son dakika haber | Şehit Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi
Son dakika haber | Şehit Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi
Son dakika haber | Şehit Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu

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