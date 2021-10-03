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Son dakika: Şehit Astsubay Ömer Yiğit Ulus, Bergama'da dualarla anıldı

AA / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel
Son dakika: Şehit Astsubay Ömer Yiğit Ulus, Bergama'da dualarla anıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus için, memleketi İzmir'in Bergama ilçesinde anma etkinliği düzenlendi.

ULUS, BARTIN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında 3 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus için, memleketi İzmir'in Bergama ilçesinde anma etkinliği düzenlendi.

Ömer Yiğit Ulus'un baba ocağı Hamzalı Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe katılanlara yemek ikramında bulunuldu, dualar okundu. Şehit babası Yücel Ulus ile anne Şükran Ulus taziyeleri kabul etti.

Törene Bergama Garnizon Komutanı Kurmay Albay Kürşat Güler, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, CHP İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, İYİ Parti İlçe Başkanı Nuri Çiftçi, MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin, Bergama İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jan.Yzb. Mehmet Uğur Abacı, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Öğüt ile mahalleliler katıldı.

AA / Mehmet Ezgin - Son Dakika Haberleri
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