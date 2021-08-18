Son dakika: Şehit annesine müdire şefkati
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Şehit annesine müdire şefkati

Son dakika: Şehit annesine müdire şefkati
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'nın Arguvan İlçesi Şehit Tuncay Göksu Çok programlı Anadolu Lisesi Müdiresi Semra Atalmış, müdirelik yaptığı okula ismi verilen şehidin annesini ziyaret ederek ilgi gösterdi.

Malatya'nın Arguvan İlçesi Şehit Tuncay Göksu Çok programlı Anadolu Lisesi Müdiresi Semra Atalmış, müdirelik yaptığı okula ismi verilen şehidin annesini ziyaret ederek ilgi gösterdi.

Şehit Tuncay Göksu Çok programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Sedat Yeşilyurt ile birlikte Arguvan İlçesi Yukarısülmenli Mahallesi'nde oturan Şehit Er Tuncay Göksu'nun annesi Fatma Göksu'yu evinde ziyaret eden okul müdiresi Semra Atalmış, şehit annesi Fatma Göksu ile bir süre sohbet etti.

Millet ve bayrak uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini ifade eden müdire Atalmış, "Şehitlerimizin geride bıraktıkları bizlere birer emanettir. Bu emanetlere her zaman sahip çıkacağız. Dertlerinizi dinlemek, sizlerin yanında olmak bizim görevimizdir. Canından kıymetli evladını, yine canından kıymetli vatanına hediye eden siz şehit ailelerimizi ve vatan müdafaası uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Devletimizin kapıları sizlere her zaman açıktır" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Hande Erçel Hande Yener Haluk Levent
Spor Ali Koç Mustafa Er Burak Elmas Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Şehit annesine müdire şefkati - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 14:58:02. #1.16#

title