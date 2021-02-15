Son dakika haberi | Şehit ailelerinden, 'terör uzantılı partiler kapatılsın' talebi
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Son dakika haberi | Şehit ailelerinden, 'terör uzantılı partiler kapatılsın' talebi

15.02.2021 14:12 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:27
Son dakika haberi | Şehit ailelerinden, 'terör uzantılı partiler kapatılsın' talebi

Edinilen son dakika haberine göre SİVAS Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 sivilin şehit edilmesiyle ilgili, "Bir an önce mecliste yasal düzenlemeler yapılarak teröristlerin sözcülüğünü yapan terörist...

SİVAS Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 sivilin şehit edilmesiyle ilgili, "Bir an önce mecliste yasal düzenlemeler yapılarak teröristlerin sözcülüğünü yapan terörist vekillerin, vekilliklerinin düşürülmesi, terör uzantısı partinin kapatılmasını istiyoruz" dedi. 

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK'nın geçmiş yıllarda alıkoyduğu 13 sivilin şehit edilmesine tepki gösterdi. Dernek Başkanı Mustafa Hızal, düzenlediği basın toplantısında terörü binlerce kez kınadığını dile getirdi. Başkan Hızal, "1984 yılından bugüne kadar köylerde yaşayan kadın, çocuk demeden ülkemizin genç yiğitlerini hayattan koparan, ne oldukları belli olmayan bu köpek sürülerine dur demek çok mu zor? Bu vatanın her karış toprağında şehitlerimizin kanları dökülürken, bu vatan hainlerinin her karış toprağımıza basması bizleri yarasına tuz basmış gibi dağlamaktadır" dedi.

'TERÖRİST VEKİLLERİN, VEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLSÜN'

Mecliste terörü destekleyen grupları istemediklerinin belirten Hızal, "Bu vatan hainlerinin aynı çatı altında, bu yapmış oldukları her türlü eylemleri savunması ve bunu da çok rahat bir şekilde milletin kürsüsünden söylemesi, vallahi de billahi de şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktadır. Bunun vebali büyüktür. Aziz şehitlerimiz bizleri görüyor. Bir an önce mecliste yasal düzenlemeler yapılarak, teröristlerin sözcülüğünü yapan terörist vekillerin, vekilliklerinin düşürülmesi, terör uzantısı partinin kapatılması, teröre destek veren ve seviciliğini yapan her türlü sivil toplum kuruluşunun kapatılması için yüce mecliste, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şanını yerine getirmek için anayasal çalışmalar yapılmalıdır" diye konuştu. 


Son dakika haberi | Şehit ailelerinden, 'terör uzantılı partiler kapatılsın' talebi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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