Son dakika! Savaş mağduru Suriyeli gençlere evlilik desteği Bir son dakika haberine göre Savaş mağduru Suriyeli gençlere evlilik desteği İnsani Yardım Vakfı kamplarda bulunan savaş mağduru Suriyeli gençlerin evlenmeleri için düğün elbisesi ve ev eşyası yardımında bulunuyor.

Savaş mağduru Suriyeli gençlere evlilik desteği

KİLİS - İnsani Yardım Vakfı kamplarda bulunan savaş mağduru Suriyeli gençlerin evlenmeleri için düğün elbisesi ve ev eşyası yardımında bulunuyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kilis'in karşısında bulunan Azez ve kırsalında savaş mağduru Suriyeli gençler arasında evlenecek olanları belirliyor. Bu kapsamda 70 Suriyeli gence düğün elbisesi ve ev eşyası yardımında bulunuldu.

Yapılan yardımdan faydalanan Halepli Muhammed İsmail, "Halep'ten çıktıktan sonra kuzeyinde bulunan kamplara yerleştik. Burada evliliğe karar verdim. Yapacağımız evlilik için bize destekte bulunan İHH İnsani Yardım Vakfına teşekkür ederiz" dedi.

Aynı kaderi paylaşan arkadaşı Humuslu Beşşar Haik ise "Ben Humusluyum ancak savaş sebebi ile şehrimizden çıkıp Azez' e geldik. Burada evleneceğiz. Bu hususta bizi yalnız bırakmayan İHH İnsani Yardım Vakfına çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Hazırlanan evlilik paketinde yatak, mutfak seti, gıda kolisi, temizlik paketi, battaniye ve ücretsiz elbise kartına yer veren İHH İnsani Yardım Vakfı gençlerin yüzünü güldürdü.

Kaynak: İHA