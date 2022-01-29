Son Dakika | Sason köylerinde hasta kurtarma operasyonları
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberler... -Sağlık ekiplerinin Çakırpınar köyünden Halil Aslan'ı alıp ambulansa bindirmeleri BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde karlı yolları aşan sağlık ekipleri hastaları, hastanelere yetiştirdi.
SASON, BATMAN (AA) - -Sağlık ekiplerinin Çakırpınar köyünden Halil Aslan'ı alıp ambulansa bindirmeleri BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde karlı yolları aşan sağlık ekipleri hastaları, hastanelere yetiştirdi.