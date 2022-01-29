Son Dakika | Sason köylerinde hasta kurtarma operasyonları - Haberler
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Son Dakika | Sason köylerinde hasta kurtarma operasyonları

AA - Güncel
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Son dakika haberler... -Sağlık ekiplerinin Çakırpınar köyünden Halil Aslan'ı alıp ambulansa bindirmeleri BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde karlı yolları aşan sağlık ekipleri hastaları, hastanelere yetiştirdi.

SASON, BATMAN (AA) - -Sağlık ekiplerinin Çakırpınar köyünden Halil Aslan'ı alıp ambulansa bindirmeleri BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde karlı yolları aşan sağlık ekipleri hastaları, hastanelere yetiştirdi.

Son Dakika | Sason köylerinde hasta kurtarma operasyonları

Son Dakika | Sason köylerinde hasta kurtarma operasyonları

Son Dakika | Sason köylerinde hasta kurtarma operasyonları

AA - Güncel

Halil Aslan, Batman, Sason, Güncel, Haber

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