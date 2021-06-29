SAROS'A LİKİT DOĞAL GAZ LİMANI İÇİN ÇED OLUMLU KARARINA 2'NCİ İPTAL
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SAROS'A LİKİT DOĞAL GAZ LİMANI İÇİN ÇED OLUMLU KARARINA 2'NCİ İPTAL

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasındaki Saros Körfezi kıyısına BOTAŞ tarafından yapılması planlanan Likit Doğalgaz Taşıma Yükleme Limanı (FSRU) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu raporu, Edirne İdare Mahkemesi'nce...

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasındaki Saros Körfezi kıyısına BOTAŞ tarafından yapılması planlanan Likit Doğalgaz Taşıma Yükleme Limanı (FSRU) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu raporu, Edirne İdare Mahkemesi'nce 2'nci kez iptal edildi.

Keşan'a bağlı Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasındaki Saros Körfezi kıyısına BOTAŞ tarafından yapılması planlanan Likit Doğalgaz Taşıma Yükleme Limanı'na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED olumlu raporu vermesine karşı Saros Dayanışma Gönüllüleri'nin Edirne İdare Mahkemesi'nde açtığı dava ile karar, 2'nci kez iptal edildi. Kararın açıklanmasının ardından Saros Dayanışma Gönüllüleri, STK'ların da katılımıyla Keşan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, Edirne İdare Mahkemesi'nin, Saros FSRU ÇED olumlu kararını 2'nci kez iptal ettiğini belirterek, Saros Körfezi için uzun süredir beklediğimiz adalet, nihayet ses verdi dedi.

Açıklamanın ardından Saros Gönüllüleri, mahkeme kararına istinaden Keşan Kaymakamlığı'na FSRU inşaatının durdurulması için dilekçe verdi.

SAROS'A LİKİT DOĞAL GAZ LİMANI İÇİN ÇED OLUMLU KARARINA 2'NCİ İPTAL
SAROS'A LİKİT DOĞAL GAZ LİMANI İÇİN ÇED OLUMLU KARARINA 2'NCİ İPTAL
SAROS'A LİKİT DOĞAL GAZ LİMANI İÇİN ÇED OLUMLU KARARINA 2'NCİ İPTAL
SAROS'A LİKİT DOĞAL GAZ LİMANI İÇİN ÇED OLUMLU KARARINA 2'NCİ İPTAL
SAROS'A LİKİT DOĞAL GAZ LİMANI İÇİN ÇED OLUMLU KARARINA 2'NCİ İPTAL
SAROS'A LİKİT DOĞAL GAZ LİMANI İÇİN ÇED OLUMLU KARARINA 2'NCİ İPTAL
SAROS'A LİKİT DOĞAL GAZ LİMANI İÇİN ÇED OLUMLU KARARINA 2'NCİ İPTAL
SAROS'A LİKİT DOĞAL GAZ LİMANI İÇİN ÇED OLUMLU KARARINA 2'NCİ İPTAL
SAROS'A LİKİT DOĞAL GAZ LİMANI İÇİN ÇED OLUMLU KARARINA 2'NCİ İPTAL
SAROS'A LİKİT DOĞAL GAZ LİMANI İÇİN ÇED OLUMLU KARARINA 2'NCİ İPTAL
SAROS'A LİKİT DOĞAL GAZ LİMANI İÇİN ÇED OLUMLU KARARINA 2'NCİ İPTAL
SAROS'A LİKİT DOĞAL GAZ LİMANI İÇİN ÇED OLUMLU KARARINA 2'NCİ İPTAL
SAROS'A LİKİT DOĞAL GAZ LİMANI İÇİN ÇED OLUMLU KARARINA 2'NCİ İPTAL
SAROS'A LİKİT DOĞAL GAZ LİMANI İÇİN ÇED OLUMLU KARARINA 2'NCİ İPTAL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SAROS'A LİKİT DOĞAL GAZ LİMANI İÇİN ÇED OLUMLU KARARINA 2'NCİ İPTAL - Haberler
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