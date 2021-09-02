Son dakika... Saray'da selden zarar gören mahallelerde alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor
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Son dakika... Saray'da selden zarar gören mahallelerde alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

Son dakika... Saray'da selden zarar gören mahallelerde alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Van'ın Saray Belediyesi ekipleri, selde zarar gören kırsal mahallelerde alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Van'ın Saray Belediyesi ekipleri, selde zarar gören kırsal mahallelerde alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Selden etkilenen alanlarda dere, bent ve yol temizliği çalışması yapan ekipler, bir yandan da tahrip olan ve selin getirdiği toprakla tıkanan menfez ve köprüleri onarıyor.

Fen İşleri Müdür Vekili Elfesiyar Duyar da Saray Belediyesinin tüm imkanlarıyla ilçede selin etkilerini ortadan kaldırmak için çalışmaların sürdürdüğünü ifade etti.

Belediye olarak birçok alanda hizmet yaptıklarını ifade eden Duyar, şöyle konuştu:

"Bu yıl ilçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle kırsal mahallelerimizde menfez, yol ve alt yapılarımızda tahribata neden oldu. İlçeye bağlı nerdeyse bütün mahallelerimizde menfez, yol ve alt yapı onarım çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Belediye olarak aralıksız sürdürdüğümüz onarım çalışmaları sayesinde ilçemizde selin etkilerinin neredeyse tamamını sildik."

Son dakika... Saray'da selden zarar gören mahallelerde alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor
Son dakika... Saray'da selden zarar gören mahallelerde alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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