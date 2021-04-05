Son Dakika | 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı gözaltına alındı
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Son Dakika | 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı gözaltına alındı Atatürk'e hakaret eden ve Türk bayrağının yırtılmasını sosyal medyadan paylaşan şahsın 18 yaşından küçük olduğu ortaya çıktı Sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk'e ve Mersin'de 2015 yılında katledilen Özgecan Aslan'a hakaretler ederek...

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'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı gözaltına alındı

Atatürk'e hakaret eden ve Türk bayrağının yırtılmasını sosyal medyadan paylaşan şahsın 18 yaşından küçük olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk'e ve Mersin'de 2015 yılında katledilen Özgecan Aslan'a hakaretler ederek Türk bayrağının yırtılmasına paylaşımlarda bulunan 'Sapık Alihan' isimli kullanıcı gözaltına alındı. Hesabı kullanarak paylaşımları yapan kişinin 18 yaşından küçük olduğu belirlendi.

İstanbul polisi, sosyal medya hesapları üzerinden Atatürk'e ve Mersin'de 2015 yılında katledilen Özgecan Aslan'a hakaretler ederek Türk bayrağının yırtılmasına yönelik paylaşımlarda bulunan 'Sapık Alihan' hesabına yönelik incelme başlattı. Yapılan incelemelerde hesabı kullanan şahsın 18 yaşından küçük olduğu belirlendi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri görüntülerde yer alan A.Ş. isimli 18 yaşından küçük küçük çocuğu Kağıthane ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından çocuk şüpheli, "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar" başlıklı "5816 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile Türk Ceza Kanununun "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" başlıklı 300. Maddesi, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" başlıklı 216. Maddesi ile "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlarından adliyeye sevk edilecek.

Son Dakika | 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı gözaltına alındı
Son Dakika | 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı gözaltına alındı
Son Dakika | 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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