Son Dakika: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
16.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 16.08.2020 16:02
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.
Ekipler, arama sırasında alt şase kısmında siyah poşete gizlenmiş halde 41,1 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli R.P. işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Kaynak: AA