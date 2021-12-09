Son dakika! Şanlıurfa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika! Şanlıurfa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika! Şanlıurfa'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İsmail Yüksel idaresindeki 16 LD 479 plakalı kamyonet, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 68. kilometresinde sürücüsü belirlenemeyen 27 ABJ 261 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücülerden Yüksel ile araçlardaki Mustafa Yüksel ve Selim Taş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

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