Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıyrfa-Gaziantep karayolunda mısır yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da, tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Kadir Çiftçi yönetimindeki 35 UJB 47 plakalı mısır yüklü tır, Ahmet Çur'un kullandığı 27 J 1290 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza ihbarıyla bölgeye giden sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobil sürücüsü Ahmet Çur'un öldüğünü belirledi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan Tugay Vurgun ve Mehmet Kaya ise ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Tugay Vurgun, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL