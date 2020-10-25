Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

25.10.2020 17:27 | Son Güncelleme: 25.10.2020 17:41

Şanlıyrfa-Gaziantep karayolunda mısır yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da, tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Kadir Çiftçi yönetimindeki 35 UJB 47 plakalı mısır yüklü tır, Ahmet Çur'un kullandığı 27 J 1290 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza ihbarıyla bölgeye giden sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobil sürücüsü Ahmet Çur'un öldüğünü belirledi.

Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan Tugay Vurgun ve Mehmet Kaya ise ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Tugay Vurgun, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL

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