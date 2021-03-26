Son Dakika | Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen yarış atı kurtarıldı
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Son Dakika | Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen yarış atı kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen yarış atı kurtarıldı

Son dakika 3. sayfa haberi: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde foseptik çukuruna düşen yarış atı, itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde foseptik çukuruna düşen yarış atı, itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı kırsal Yalınca Mahallesi'nde yaşandı. Kırsalda otlanan Arif Laçin'e ait yarış atı foseptik çukuruna düştü. Sahibi ve çevredekilerin çabası atı çukurdan çıkaramayınca, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, atın beline bağladığı halatla, foseptik çukurundan vinç yardımı ile atı çıkardı. Çukurdan çıkarılan at, sahibine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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