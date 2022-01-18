Son dakika... Şanlıurfa'da 20 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika... Şanlıurfa'da 20 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika... Şanlıurfa'da 20 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Suruç ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, ilçe merkezindeki bir evde ve arabada yaptıkları aramada, çeşitli yerlere "zulalanmış" 20 kilo 732 gram kilogram kubar esrar ile 111 gram Hint keneviri tohumu ele geçirdi.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Y.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

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