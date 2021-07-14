Son dakika haber: SANCAKTEPE'DE DEHŞET ANLARI; ANNESİNİ DARBEDİP, SİLAH DOĞRULTTU
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Son dakika haber: SANCAKTEPE'DE DEHŞET ANLARI; ANNESİNİ DARBEDİP, SİLAH DOĞRULTTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: SANCAKTEPE'de sokak ortasında annesine silah doğrultup, darbeden kişiyi çevredekiler, engelledi.

SANCAKTEPE'de sokak ortasında annesine silah doğrultup, darbeden kişiyi çevredekiler, engelledi. Şüpheli Hüseyin B., gözaltına alınırken, dehşet anları kameralara yansıdı.

Olay Genç Osman Caddesi Beyti Sokakta pazartesi günü yaşandı. Hüseyin B. isimli kişi iddiaya göre annesinden 10 bin liralık cep telefonu almasını istedi. Olumsuz yanıt alan kişi, annesi, Salise B.'yi sokakta darbetmeye başladı. Hüseyin B., bir ara belindeki silahı annesine yöneltti. Bu sırada olayı görenler Hüseyin B.'ye müdahale etti. Hüseyin B., kendine müdahale eden bir kişiyi de dövmeye çalıştı.

"HER ZAMAN BUNU YAPIYOR EVLAT İŞTE, ATSAN ATILMIYOR"

Daha sonra annesini de yanına alan Hüseyin B. uzaklaştı. Durum polise bildirildi. Polis ekipleri, Hüseyin B.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, ekip otosuna götürülmeye çalışılırken, çevredekilerden biri şüpheliye sopayla vurdu. Oğlunun saldırısına uğrayan anne Salise B. ise, "Her zaman bunu yapıyor. Evlat işte, atsan atılmıyor" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Son dakika haber: SANCAKTEPE'DE DEHŞET ANLARI; ANNESİNİ DARBEDİP, SİLAH DOĞRULTTU
Son dakika haber: SANCAKTEPE'DE DEHŞET ANLARI; ANNESİNİ DARBEDİP, SİLAH DOĞRULTTU
Son dakika haber: SANCAKTEPE'DE DEHŞET ANLARI; ANNESİNİ DARBEDİP, SİLAH DOĞRULTTU
Son dakika haber: SANCAKTEPE'DE DEHŞET ANLARI; ANNESİNİ DARBEDİP, SİLAH DOĞRULTTU
Son dakika haber: SANCAKTEPE'DE DEHŞET ANLARI; ANNESİNİ DARBEDİP, SİLAH DOĞRULTTU
Son dakika haber: SANCAKTEPE'DE DEHŞET ANLARI; ANNESİNİ DARBEDİP, SİLAH DOĞRULTTU
Son dakika haber: SANCAKTEPE'DE DEHŞET ANLARI; ANNESİNİ DARBEDİP, SİLAH DOĞRULTTU
Son dakika haber: SANCAKTEPE'DE DEHŞET ANLARI; ANNESİNİ DARBEDİP, SİLAH DOĞRULTTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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