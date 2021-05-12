Son Dakika | SAMSUN ŞEHİT EVLADI İÇİN GÖZYAŞI DÖKEN ANNE: SEN SOĞUĞU DEĞİL SICAĞI SEVERDİN
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | SAMSUN ŞEHİT EVLADI İÇİN GÖZYAŞI DÖKEN ANNE: SEN SOĞUĞU DEĞİL SICAĞI SEVERDİN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre SAMSUN'da uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçan otomobil sürücüsünü kovalarken motosikletin hakimiyetini kaybederek düşmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan yunus polisi Adem Keskin'in (33) ailesi, evlatları olmadan geçecek ilk Ramazan Bayramı'nda...

SAMSUN'da uygulama noktasında polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçan otomobil sürücüsünü kovalarken motosikletin hakimiyetini kaybederek düşmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan yunus polisi Adem Keskin'in (33) ailesi, evlatları olmadan geçecek ilk Ramazan Bayramı'nda hüzün yaşıyor. Oğlunun mezar taşına dokunan anne Ayşe Keskin, "Oğlum sen soğuğu değil sıcağı severdin. Kuzum benim" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, 8 Ağustos 2020'de Atakum ilçesinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus ekibinin denetimi sırasında, bir otomobil sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Sürücüyü yakalamak için takibe başlayan yunus polisi Adem Keskin, motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, metrelerce sürüklenen Keskin ise ağır yaralandı. Keskin, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bekar olan Keskin'in acı haberi, ailesi ve görev arkadaşlarını hüzne boğdu. Hayatını kaybeden Keskin, daha önce yapılan bir uygulamada yine 'dur' ihtarına uymayıp kaçan bir sürücüyü, kaza yaparak alev alan aracından kurtarmıştı.

'KUZUM BENİM'

Keskin ailesi evlatları olmadan geçecek ilk Ramazan Bayramı'nda hüzün yaşıyor. Şehit Keskin'in ailesi ve mesai arkadaşları, Samsun Kıranköy Mezarlığı'ndaki 'Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehidin 1,5 yaşındaki yeğeni Yağız Ali Olgun dayısının mezar taşını öptü. Ziyarette duaların ardından oğlunun mezar taşına dokunan anne Ayşe Keskin, "Oğlum sen soğuğu değil sıcağı severdin. Kuzum benim" diyerek gözyaşı döktü.

Son Dakika | SAMSUN ŞEHİT EVLADI İÇİN GÖZYAŞI DÖKEN ANNE: SEN SOĞUĞU DEĞİL SICAĞI SEVERDİN
Son Dakika | SAMSUN ŞEHİT EVLADI İÇİN GÖZYAŞI DÖKEN ANNE: SEN SOĞUĞU DEĞİL SICAĞI SEVERDİN
Son Dakika | SAMSUN ŞEHİT EVLADI İÇİN GÖZYAŞI DÖKEN ANNE: SEN SOĞUĞU DEĞİL SICAĞI SEVERDİN
Son Dakika | SAMSUN ŞEHİT EVLADI İÇİN GÖZYAŞI DÖKEN ANNE: SEN SOĞUĞU DEĞİL SICAĞI SEVERDİN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
İçişleri Bakanlığı: Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf...
İçişleri Bakanlığı: Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Aykut Erdoğdu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Altuğ Demet Akalın Burak Sergen Kenan Doğulu
Spor Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Ali Tandoğan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | SAMSUN ŞEHİT EVLADI İÇİN GÖZYAŞI DÖKEN ANNE: SEN SOĞUĞU DEĞİL SICAĞI SEVERDİN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 12:04:56. #1.15#

title