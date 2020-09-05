Son Dakika | Samsun'daki silahlı çatışmada ölü sayısı 3'e çıktı
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Son Dakika | Samsun'daki silahlı çatışmada ölü sayısı 3'e çıktı

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da bir çay ocağı önünde meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 1 kişi daha hayatını kaybederken, olayda ölü sayısı 3'e çıkmış oldu.

Son Dakika | Samsun'daki silahlı çatışmada ölü sayısı 3'e çıktı
05.09.2020 13:05 | Son Güncelleme: 05.09.2020 13:10

Samsun'da bir çay ocağı önünde meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 1 kişi daha hayatını kaybederken, olayda ölü sayısı 3'e çıkmış oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde 30 Ağustos'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada İhsan Çetin (53), Cengiz Üner (42), Mustafa Çetin (45), Ali Osman A. (34) ve Hamza Ç. (37) yaralandı. Yaralılar, 112'ye ait ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhsan Çetin kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Cengiz Üner ise Gazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis olay yerinde 29 adet boş kovan ele geçirdi.

Sırtından vurularak yaralanan Hamza Ç. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayda ayağından yaralanan ve kaçtığı tespit edilen Kemal Ç.(29) ile Murat Ç. (44) de polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Kemal Ç., Murat Ç. ve Hamza Ç. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Kemal Ç. ve Murat Ç. mahkemece tutuklanarak Samsun T tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Hamza Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi alına alınan Mustafa Çetin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Mustafa Çetin'in de ölümüyle silahlı çatışmadaki ölü sayısı 3'e çıkmış oldu. - SAMSUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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