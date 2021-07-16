Son dakika: Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika: Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Ladik ilçesi Vahşi Mahallesi Erzincan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Çandır (81) idaresindeki 55 ZB 501 plakalı otomobil ile Mustafa Boztancı (37) yönetimindeki 60 EB 168 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Ali Çandır, Mustafa Boztancı, Pelin Bostancı (30) ve 8 aylık Noyan Boztancı yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Ali Çandır Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Pelin Bostancı ise Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Bostancı Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu, araçta sıkışıp bayıldı
Düz yolda giderken kendini kanalizasyon çukurunda buldu, araçta sıkışıp bayıldı
Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı
Sürücünün ölümü yürek sızlattı! Camından fırladığı aracının altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Düm Tek Tek Aslıhan Karalar Neslihan Atagül
Spor Balotelli Mesut Özil Şaban Yılmaz Volkan Demirel Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 11:29:14. #1.14#

title