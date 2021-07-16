Son dakika: Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Ladik ilçesi Vahşi Mahallesi Erzincan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Çandır (81) idaresindeki 55 ZB 501 plakalı otomobil ile Mustafa Boztancı (37) yönetimindeki 60 EB 168 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Ali Çandır, Mustafa Boztancı, Pelin Bostancı (30) ve 8 aylık Noyan Boztancı yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Ali Çandır Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Pelin Bostancı ise Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Bostancı Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı