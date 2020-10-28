Son dakika... Samsun'da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
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Son dakika... Samsun'da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

28.10.2020 13:23 | Son Güncelleme: 28.10.2020 13:28
Son dakika... Samsun'da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

Son dakika habere göre Samsun'da bir kişiyi tüfekle yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir kişiyi tüfekle yaralayan şahıs polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce arkadaş ortamında tartıştıkları için aralarında husumet bulunan S.K.(20), pompalı tüfekle ateş ederek H.Ş.'yi (21) bacağından yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı genç tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili S.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 13:28:10. #1.14#
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