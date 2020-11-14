Son dakika... Samsun'da sigara içme yasağına uymayanlara ceza
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Son dakika... Samsun'da sigara içme yasağına uymayanlara ceza

14.11.2020 10:03 | Son Güncelleme: 14.11.2020 10:08
Son dakika... Samsun'da sigara içme yasağına uymayanlara ceza

Son dakika gündem haberi... SAMSUN'da, koronavirüs önlemleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan cadde ve sokaklarda, denetim yapıldı.

SAMSUN'da, koronavirüs önlemleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan cadde ve sokaklarda, denetim yapıldı. Yasağa uymayanlara ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içilmesini yayınladığı genelgeyle yasakladı. 

Bu kapsamda Samsun'da polis, yaya trafiğinin yoğun olduğu İstiklal, Mecidiye, Gazi ve Bankalar Caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı'nda denetim yaptı. Denetimde Mecidiye Caddesi'nde yasağa uymaya 2 kişiye para cezası uygulandı.

Maskelerini doğru şekilde takmayan vatandaşlar da polis ekiplerince uyarıldı.


Son dakika... Samsun'da sigara içme yasağına uymayanlara ceza
Son dakika... Samsun'da sigara içme yasağına uymayanlara ceza
Son dakika... Samsun'da sigara içme yasağına uymayanlara ceza
Son dakika... Samsun'da sigara içme yasağına uymayanlara ceza
Son dakika... Samsun'da sigara içme yasağına uymayanlara ceza
Son dakika... Samsun'da sigara içme yasağına uymayanlara ceza
Son dakika... Samsun'da sigara içme yasağına uymayanlara ceza
Son dakika... Samsun'da sigara içme yasağına uymayanlara ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

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