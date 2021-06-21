Son dakika: Samsun'da hırsız şehitlikteki bayrağı çaldı
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Son dakika: Samsun'da hırsız şehitlikteki bayrağı çaldı

Son dakika: Samsun'da hırsız şehitlikteki bayrağı çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Samsun'da kimliği belirsiz hırsız şehitlikteki şehit askerin kabri başındaki Türk bayrağını çaldı.

Samsun'da kimliği belirsiz hırsız şehitlikteki şehit askerin kabri başındaki Türk bayrağını çaldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki bulunan Asri Mezarlığı Şehitliği'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehit askerlerden birinin mezarının başında bulunan Türk bayrağı kimliği belirsiz hırsız tarafından çalındı. Şehit kabirlerindeki çiçekleri sulayan görevliler bayrağın çalındığını fark edince polise şikayette bulundu. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, mezarlık görevlileri şehit askerin mezarına çalının bayrağın yenisini astılar. 30 yaşlarında olduğu ve bir otomobille gelip bayrağı çaldıktan sonra gittiği ifade edilen hırsızın kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son dakika: Samsun'da hırsız şehitlikteki bayrağı çaldı
Son dakika: Samsun'da hırsız şehitlikteki bayrağı çaldı
Son dakika: Samsun'da hırsız şehitlikteki bayrağı çaldı
Son dakika: Samsun'da hırsız şehitlikteki bayrağı çaldı
Son dakika: Samsun'da hırsız şehitlikteki bayrağı çaldı
Son dakika: Samsun'da hırsız şehitlikteki bayrağı çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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