Son Dakika: Eski eşini çocuğunun gözleri önünde öldüresiye döven İbrahim Zarap tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika: Eski eşini çocuğunun gözleri önünde öldüresiye döven İbrahim Zarap tutuklandı

07.03.2021 11:16 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:31

Son dakika: Samsun'da İbrahim Zarap, eski eşi E.M.'yi sokak ortasında kızlarının gözü önünde darbetti. Kadının kafasına tekme ve yumruklar atan Zarap adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Dün saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda İbrahim Zarap (27), kendisinde kalan 5 yaşındaki kızları E.M.'yi teslim etmek üzere anne E.M. (24) ile ilçe meydanında bir araya geldi. Bu sırada İbrahim Zarap, 3 yıl önce boşandıkları eski eşi E.M.'ye tekme-tokat saldırdı. İbrahim Zarap'ın yere yığılan kadına tekme atmaya devam ettiği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

KADININ BAŞINI YERE ÇARPTI

Görüntülerde çevredekilerin evlerinin penceresinden bağırmasına, küçük kızının da 'anne' diyerek ağlamasına aldırmayan saldırganın, yerde yatan E.M.'ye art arda tekmeler savurduğu, başını da yere çarptığı görüldü.

"BİR ANDA GÖZÜM DÖNDÜ"

Olayın ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen ve polis ekiplerince gözaltına alınan İbrahim Zarap emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Zarap'ın polise verdiği ifadesinde, "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' dibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darbetti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" dedi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olay sosyal medyada gündem olurken, tepkiler çığ gibi büyüdü. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptığı açıklamada "Hukuk gereğini yapacak" derken, Zarap tutuklandı.

Son Dakika: Eski eşini çocuğunun gözleri önünde öldüresiye döven İbrahim Zarap tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Cahit Özkan Fahrettin Koca Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Demet Akalın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Mustafa Er Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Eski eşini çocuğunun gözleri önünde öldüresiye döven İbrahim Zarap tutuklandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 11:31:02. #1.15#
title