Son Dakika: Eski eşini çocuğunun gözleri önünde öldüresiye döven İbrahim Zarap tutuklandı

Dün saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen olayda İbrahim Zarap (27), kendisinde kalan 5 yaşındaki kızları E.M.'yi teslim etmek üzere anne E.M. (24) ile ilçe meydanında bir araya geldi. Bu sırada İbrahim Zarap, 3 yıl önce boşandıkları eski eşi E.M.'ye tekme-tokat saldırdı. İbrahim Zarap'ın yere yığılan kadına tekme atmaya devam ettiği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

KADININ BAŞINI YERE ÇARPTI

Görüntülerde çevredekilerin evlerinin penceresinden bağırmasına, küçük kızının da 'anne' diyerek ağlamasına aldırmayan saldırganın, yerde yatan E.M.'ye art arda tekmeler savurduğu, başını da yere çarptığı görüldü.

"BİR ANDA GÖZÜM DÖNDÜ"

Olayın ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen ve polis ekiplerince gözaltına alınan İbrahim Zarap emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Zarap'ın polise verdiği ifadesinde, "Kızımı teslim ederken bana, 'Sana bir daha kızı göstermeyeceğim' dibi şeyler söyledi. Bir anda gözüm döndü ve sinir krizi geçirmişim. O yüzden böyle yaptım. Olaydan sonra çevredekiler beni darbetti. Eğer kimlikleri tespit edilebilirse hepsinden şikayetçi olacağım" dedi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olay sosyal medyada gündem olurken, tepkiler çığ gibi büyüdü. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptığı açıklamada "Hukuk gereğini yapacak" derken, Zarap tutuklandı.