Son dakika: Samsun'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu
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Son dakika: Samsun'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu

25.11.2020 11:10 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:15
Son dakika: Samsun'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da bir kişi evinin önünde ölü olarak bulundu.

Samsun'da bir kişi evinin önünde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinin Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahri Atik (58) evinin önündeki merdivenlerin olduğu yerde yatar halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan kontrolde Bahri Atik'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Atik'in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Atik'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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