Son dakika... Samsun'da 4 bin 736 adet uyuşturucu hap ele geçti: 3 gözaltı
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Son dakika... Samsun'da 4 bin 736 adet uyuşturucu hap ele geçti: 3 gözaltı

Son dakika... Samsun'da 4 bin 736 adet uyuşturucu hap ele geçti: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da 4 bin 736 adet sentetik ecza ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da 4 bin 736 adet sentetik ecza ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen H.A.ve E.T.'nin müşterek kullandıkları Selahiye Mahallesi'ndeki ikamette operasyon düzenledi. Yapılan aramada 4 bin 736 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Soruşturma kapsamında olayla ilgisi olduğu tespit edilen H.A., E.T. ve İ.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika... Samsun'da 4 bin 736 adet uyuşturucu hap ele geçti: 3 gözaltı
Son dakika... Samsun'da 4 bin 736 adet uyuşturucu hap ele geçti: 3 gözaltı
Son dakika... Samsun'da 4 bin 736 adet uyuşturucu hap ele geçti: 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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