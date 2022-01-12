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Son Dakika | Salihli'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Son Dakika | Salihli'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 1 kilo 558 gram esrar ele geçirildi.

SALİHLİ, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 1 kilo 558 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri, dün saat 18.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde, uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bir bağ evinde yapılan aramalarda siyah poşetlere sarılı toplam 1 kilo 558 gram esrar ele geçirildi. A.C. (47), T.D. (31) ve H.A. (62) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.C. ve H.A. tutuklandı, T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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