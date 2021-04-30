Son dakika! Saldırıda yaralanan uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
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Son dakika! Saldırıda yaralanan uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Son dakika! Saldırıda yaralanan uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Demirören Haber Ajansı / Ceyhun ÖZER - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı (27), 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı (27), 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Uzman Çavuş Kırmızı'nın acı haberi, ailesin yaşadığı Adana'ya ulaştı.

PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı, tedavi gördüğü Ankara'da, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Şehidin acı haberi, Ceyhan ilçesi Şanözbilen Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin evinin olduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. 

4 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞAnne Aliye Kırmızı, çocukları Yasemin ve Fehmi ile birlikte şehit oğlunun cenazesini karşılamak için Adana Havalimanı'na gitti. 4 ay önce nişanlandığı belirtilen Mehmet Kırmızı'nın babası Zeynel ile ağabeyi Sedat Kırmızı'nın ise Ankara'da oldukları kaydedildi.KAYMAKAM YILMAZ, ACI HABERİ PAYLAŞTICeyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Mehmet Kırmızı'nın şehit olduğu haberini sosyal medya hesabından paylaştı. Kırklareli Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan şehit Mehmet Kırmızı'nın Hakkari - Otluca bölgesinde görevlendirildiğini kaydeden Yılmaz, "28.04.2021 günü arazide arama tarama sırasında yapılan füze tacizinde ağır yaralanan, aslen Hatay Altınözü'nden, Ceyhan ilçemiz merkez nüfusuna kayıtlı İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı, tedavi gördüğü Ankara GATA Hastanesi'nde şehit olmuştur. Allah'ım sonsuz rahmet eylesin, ailesine sabır versin. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Adana Valiliği, şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın cenazesinin, yarın öğlende Ceyhan ilçesinde Asri Mezarlığı şehitliğinde defnedileceğini açıkladı.


Son dakika! Saldırıda yaralanan uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Son dakika! Saldırıda yaralanan uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Son dakika! Saldırıda yaralanan uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Son dakika! Saldırıda yaralanan uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Son dakika! Saldırıda yaralanan uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
Son dakika! Saldırıda yaralanan uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceyhun ÖZER

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