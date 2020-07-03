Son Dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi Son dakika: Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından deprem olduğunu sanan birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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